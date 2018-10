Wenn eine Eisbärin ins Schulzimmer platzt

Franziska Kopp ist Sekundarlehrerin der Klasse 1Bb in Wetzikon. Als wüsste sie nicht, was gleich geschehen soll, verteilt sie an diesem Dienstagmorgen ihren noch ahnungslosen Schülern eine Deutsch Probeprüfung zum Thema Nomen. Die Uhr tickt. Jeden Moment könnte es losgehen.