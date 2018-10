Weniger Schulden oder weniger Ausgaben?

Das Budget, das heute vorgestellt wurde, ist das erste des neu zusammengesetzten Ustermer Stadtrats. Dass die Stadt neu von einer links-grünen Mehrheit regiert wird, dringt auch in den Reaktionen der Parteien durch. So ist der Ton der SP, die die Stadtpräsidentin plus zwei Stadtratsmitglieder stellt, milde. Sie begrüsst den «Realismus» des Voranschlags. Das Defizit sei «ein akzeptables Resultat».