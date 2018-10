Theres Agosti Monn führt SP-Liste an

Die Mitgliederversammlung der SP des Bezirks Winterthur hat kürzlich die Kandidaten für die Kantonsratswahlen von kommendem Frühling nominiert. Wie die Partei in einer Mitteilung schreibt, trete sie mit dem Ziel an, stärkste Kraft im Wahlkreis Winterthur-Stadt, respektive zweitstärkste Kraft im Wahlkreis Winterthur-Land zu bleiben und einen Sitzgewinn zu erzielen.

Die siebenköpfige Liste der SP im Wahlkreis Winterthur-Land wird dabei von Theres Agosti Monn angeführt. Die 1961 geborene Schulleiterin wohnt in der Turbenthaler Aussenwacht Seelmatten und ist seit August 2013 Mitglied des Kantonsrates. Aktuell nimmt sie in der Kommission für Planung und Bau Einsitz. Auf Listenplatz 2 folgt der Hagenbucher Gemeinderat und Präsident der Primarschulpflege Horst Steinmann. Mit dem Anlangen- und Apparatebauer Hüseyin At und Haike Aardoom, Gerichtsschreiberin am Obergericht, kandidieren zwei weitere Tösstaler auf der SP-Liste. Beide wohnen in der Gemeinde Zell. Komplettiert wird das Kandidatenfeld von Bezirksrichterin Anna Sperandio Bernhauser aus Dägerlen, dem Elgger Sozialpädagogen Diego Bosshard und Claude Cao, Arzt aus Hettlingen.