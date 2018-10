Ritter spielen im Museum Schloss Kyburg

«Wir wollen die Leute dazu animieren genau hinzuschauen», sagt Ursina Largiadèr vom Museum Schloss Kyburg. Unter diesem Motto steht der dritte nationale Schlössertag des Verbundes «die Schweizer Schlösser», wo 20 Schlösser und Burgen teilnehmen. Darunter auch die Kyburg. Gezeigt werde, dass zwischen den Schlössern und Burgen, auch wenn sie oft hunderte von Kilometern auseinanderliegen, doch viele Verbindungen bestehen.

«Das ist eine Möglichkeit über den eigenen Tellerrand zu schauen – und ein anderes Publikum anzulocken», sagt Ursina Largiadèr. «Sowie ein Anreiz über die eigene Region hinaus zu denken, wenn man Werbung fürs Museum Schloss Kyburg macht.»

Volles Programm

Die Museumsmitarbeiter wollen den Besuchern die Gelegenheit bieten, das Schloss Kyburg neu zu entdecken und in das Mittelalter einzutauchen. «Unser Ziel ist, den Leuten Einblick in den Alltag der damaligen Bewohner von Kyburg zu geben», sagt Ursina Largiadèr. Es warte ein volles Programm, das in die regulären Öffnungszeiten miteingebettet ist, und einige Mitmachaktionen – für jede Altersgruppe.

Ein beliebter Teil des Programms sei das Wasserschöpfen am Ziehbrunnen. Hier lernen die Besucher, wie die Wasserversorgung im Mittelalter funktioniert hat. Sie kriegen ein Gefühl für die Zeit. «Die Bewohner von Kyburg hatten echtes Glück, als sie diese Stelle aussuchten, das sie nur 15 Meter tief graben mussten, um auf Grundwasser zu stossen», sagt Ursina Largiadèr. Diese Aktivität ginge sonst immer nur unter Anleitung. Nebenbei gibt es Bogen- und Armbrustschiessen.

Für diejenige, die sich verkleiden möchten, bietet sich auch die Möglichkeit Rüstungsteile, sowie Kettenhemden, Handschuhe und Helme – aus verschiedenen Zeitaltern – oder hochmittelalterliche Schlupfkleider anzuprobieren.

Baugeschichte des Schloss Kyburg

Wer die Geschichte des Gebäudes und dessen Bewohner besser kennenlernen möchte, könne an einer der zwei Führungen, die der Historiker Martin Minder anbietet, teilnehmen. Der Rundgang durch das Museum Schloss Kyburg weist auf die architektonischen Besonderheiten des von der Höheburg zum Schloss umgebauten Bauwerks hoch über der Töss hin, die für die Zeit, in der das Ganze gebaut wurde, charakteristisch sind – grosse Quadersteine, schmale Fensterscharten – und erklärt die historische Bedeutung, der im 11.-12. Jahrhundert erbauten Burg. Er findet um 13 und 15 Uhr statt. Danach können Besucher ihr Wissen bei einem Quiz unter Beweis stellen.

Ursina Largiadèr hofft, dass der historische Wert des Schlosses heuer noch stärker zur Geltung kommt, als letztes Jahr. «Zwar sind wir mitten im Umbau», sagt sie. «Aber am Wochenende wird es möglich sein, die Räume, die normaler abgegrenzt sind, leer-stehend zu sehen.» Das soll eine ganz andere Wirkung auf die Besucher haben.

Am Sonntag, 7. Oktober, findet der dritte Schweizer Schlössertag statt. Das Schloss Kyburg macht als eines von 20 Schlössern und Burgen mit und bietet unterschiedliche Attraktionen. Der Eintritt kostet 9 Franken für Erwachsene, 4 Franken für Kinder. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht nötig. Sondern die Besucher sind dazu eingeladen, spontan vorbeizukommen.



Weiter Information unter: http://www.dieschweizerschloesser.ch/de/schweizer-schloessertag/.