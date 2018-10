«Ich will mich auch für Oberländer Themen stark machen»

Läuft aus Sicht der FDP alles nach Plan, so zieht am 24. März 2019 ein Illnau-Effretiker in den Regierungsrat ein. An der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend haben die Freisinnigen neben Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh auch Kantonsrat Thomas Vogel zum Regierungsratskandidaten auserkoren. Der 46-Jährige Jurist soll den Sitz des abtretenden Gesundheitsdirektors Thomas Heiniger halten.