Freie Sicht aufs Schoggihüsli

Vor knapp einem Jahr gab das Schoggihüsli in Bäretswil zu reden, weil der Gemeinderat dessen Schenkungsvertrag brechen und die Liegenschaft abstossen wollte. Zu hoch sei der Unterhalt im Vergleich zum Wert des Gebäudes, fand er. Die Gemeindeversammlung wies das Geschäft zurück, nicht zuletzt mit moralischen Bedenken wegen des geplanten Vertragsbruchs, was den Gemeinderat zwang, nochmals über die Bücher zu gehen.

Seit einigen Wochen ist klar: Das Schoggihüsli bleibt stehen (wir berichteten). Doch ein Teil der Bäume rundherum muss weichen. Eigentlich ist das erneut Vertragsbruch, da dieser auch vorsieht, dass der Gemeinderat keinerlei Eingriffe am Baumbestand machen darf. Doch Gemeindeschreiber Felix Wanner sagt, für den Erhalt der Liegenschaft seien einige der Bäume gefährlich geworden, insofern bleibe nichts anderes als die Fällung übrig.

Wehmut hält sich in Grenzen

Das ist am Mittwoch geschehen. Arbeiter fällten in einer aufwendigen Aktion einen Teil der Fichten, vor allem an der Nordseite des Hauses, Richtung Katholische Kirche. Am Donnerstag transportierten sie schliesslich die Stämme ab. Die Wehmut dürfte sich in Grenzen halten. Denn dank der Baumfällung gibt es endlich wieder freie Sicht aufs malerische Chalet im Eck zwischen Bahnhof- und Adetswilerstrasse.