Dr. Sommer auf der Suche nach einer ganz speziellen Spezies

Ereignis vo de Wuche

Mit der Fertigstellung des Rohbaus ist der Jabee Tower in Dübendorf nun das höchste Wohnhaus der Schweiz. An der Aufrichte vom Mittwoch wurde besonders der Vorteil des Bauens in die Vertikale hervorgehoben. Dank der geringen Grundrissfläche bleibt Platz für eine grüne Parkanlage.