Uster-Touris und Bundesräte

Zumindest von offizieller Seite her gebärdet man sich in Uster im öffentlichen Auftritt immer urbaner: Es gibt ein Stadtraum-Projekt, eine Standortförderung, Ansätze von Alternativkultur und sogar Urban-Gardening-Aktionen. Doch ausgerechnet jetzt, wo Uster so etwas wie eine städtische Corporate Identity entwickelt und auch als Stadt wahrgenommen werden will, verkündet Usters einziger Tourismusverein sein Ende.