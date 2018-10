Stromausfall ist behoben

Leser aus der Region Pfäffikon teilten am Donnerstagabend per Mail mit, dass sie ab ca. 20.30 Uhr im Dunkeln sassen. Gemäss diesen Angaben floss in den Gemeinden Pfäffikon, Fehraltorf, Illnau und Russikon kein Strom.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Stromausfall auf Anfrage. Kurz nach 22 Uhr war die Störung dann behoben. Um 22.20 Uhr meldeten die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ): «Um 20.30 Uhr kam es in den Gemeinden Illnau-Effretikon, Russikon sowie in Teilen von Weisslingen und Fehraltorf zu einem Stromunterbruch. Seit 22 Uhr ist die Störung nun behoben. Betroffen waren zeitweise rund 2500 Kunden. Die Ursache für den Unterbruch ist noch nicht bekannt.»

Mit Humor

Auch auf der Stromausfall-Karte hatten einige Oberländer eine Meldung gemacht. Einige Bewohner nahmen es mit Humor und haben zu ihrer Meldung Anmerkungen wie «Kein Strom, dafür in neun Monaten viele Babys», «Dunkel wars, der Mond schien helle» und «Dunkelheit. Einzig die Sterne sind da» geschrieben.