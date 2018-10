Stadt Uster mit Pilotprojekt

Von «Pioniercharakter» spricht die Stadt Uster in ihrer jüngsten Medienmitteilung, in welcher sie verkündet, dass mit Elisabeth Hildebrand Anfang Woche eine Inklusionsbeauftragte ihre Tätigkeit auf der Stadtverwaltung aufgenommen hat. «Mit der Stellenbesetzung der neu geschaffenen Koordinationsstelle will die Stadt Uster ihrem erklärten Ziel, eine Inklusionsstadt zu werden, einen weiteren Impuls verleihen», heisst es. Im Kanton Zürich lanciere man so ein Pilotprojekt.

Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin Hildebrand, die an der Universität Bern Sozial- und Erziehungswissenschaften studiert hat, hat ihre Tätigkeit am 1. Oktober im 75-Prozent-Pensum aufgenommen.

Mehr Verständlichkeit

Das Ziel, Inklusionsstadt zu werden, will die Stadt Uster auch mit anderen Massnahmen erreichen: So soll der städtische Auftritt – zum Beispiel auf der Website oder in Broschüren – auf seine «Zugänglichkeit und Verständlichkeit» hin überprüft und «wichtige Inhalte in eine gut verständliche Form» übersetzt werden.

Auch soll sich eine Begleitgruppe «regelmässig und kritisch» mit dem Projekt «Inklusionsstadt» befassen. Die Gruppe wird sich aus Betroffenen sowie Vertretern der Bereiche Verwaltung, Schule und Wissenschaft zusammensetzen.

Auch nimmt die Stadt Uster den Start des Projektes «Inklusionsstadt» zum Anlass, die bisherige Leistungsgruppe Soziokultur neu in die Leistungsgruppe Kindheit, Jugend und Inklusion umzubenennen. Die neue Bezeichnung werde dem Aufgabenbereich der Leistungsgruppe besser gerecht, so die Stadt in ihrer Mitteilung.

Am Mittwoch, 31. Oktober, ab 18 Uhr wird die Stadt Uster eine öffentliche Kick-Off-Veranstaltung zum Thema «Inklusionsstadt Uster» durchführen. An diesem Anlass wird sich die neue Inklusionskoordinatorin Elisabeth Hildebrand persönlich vorstellen.