«Leute brachten 10 Kilo Steinpilze vorbei»

Frau Schlatter, Sie waren während den letzten Wochen häufig im Wald. Wie verläuft die Pilzsaison?

Marionna Schlatter: Aufgrund des trockenen und heissen Sommers wuchs lange gar nichts. Einige Sammler machten sich deswegen bereits Sorgen, die Pilze könnten unter dem Boden Schaden genommen haben.

Waren die Sorgen berechtigt?

Glücklicherweise nicht. Ein, zwei Wochen nach dem ersten Regen im August ging es los: Riesenmengen an Steinpilz schossen aus dem Boden. Als es danach aber wieder trocken wurde, war es aber auch schnell wieder vorbei.

Pilze sind also sehr flexibel.

Sie reagieren extrem schnell und sensibel. Ihnen reicht zum Teil schon Tau, um genügend Feuchtigkeit rausziehen zu können.

Mit ein bisschen Tau können ganze Pilze wachsen?

Sie wachsen in Symbiose mit Bäumen. Das ist ein gigantisches unterirdisches Geflecht in dem ein riesiger Austausch von Nährstoffen stattfindet. Was da alles unter dem Boden abgeht, sieht man an der Oberfläche natürlich nicht.

Der Klimawandel macht den Pilzen also nichts aus?

Grundsätzlich sind die Organismen sehr dauerhaft und werden tausende Jahre alt. Sie sind extrem widerstandsfähig. Man findet sogar im Weltall Pilzsporen. Trockenheit wie in diesem Sommer kann den Pilzen nichts anhaben. Wenn es nicht regnet, bilden sie einfach keine Fruchtkörper

Gibt es trotzdem Pilzarten, die mit diesem Klima besser zurechtkommen?

Wir beobachten, dass es mehr wärmeliebende Arten hat. Also Pilzarten, die man eher aus südlichen Ländern kennt, beispielsweise den Fransigen Wulstling oder den Satansröhrling.