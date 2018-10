Joe Schwyter nimmt den Hut

Er sei erstens in seinem 70-jährigen Bestehen, sagt Hansjörg Schwyter. Und zweitens habe er es ohnehin nie so richtig mit der Politik gehabt. Und drittens habe er gerade drei aufwendige Mandate und knapp Zeit für all die Ämter, die er inne hat. Der Präsident der Freien Liste Wetzikon (FLW) verabschiedet sich deshalb aus der Politik, übergibt das Präsidium der einzigen für ein Amt gewählten Politikerin der Lokalpartei, Margrith Wahrbichler, und verlässt die Partei gleich komplett, wie er in einer Mitteilung schreibt.