«Immberblau-Schränzer» lösen sich auf

Auf der Homepage der Guggenmusik und auf Facebook heisst es in einer offiziellen Mitteilung: «Mangels ‹fachkräftigen› Neumitgliedern ist es uns nicht mehr möglich, die Guggenmusik zu sein, die wir bis anhin waren.»

An einer Mitgliederversammlung am 18. September habe man sich deshalb entschieden, die Guggenmusik aufzulösen – nach 49 Jahren. «Wir haben zwei Stunden lang diskutiert», erzählt Suter, die selbst Trompete spielt. «Am Schluss hatten wir immer noch keine bessere Lösung. Es blieb uns schlicht und einfach nichts anderes übrig.» Der Entscheid sei allen enorm schwer gefallen. «Es sind an diesem Abend ganz viele Tränen geflossen», erzählt Suter.

Die Rütner Guggenmusik Immerblau-Schränzer wurde vor 49 Jahren gegründet und war sehr aktiv. Sie nahm anfangs Jahr am Euro-Carneval in Prag teil, spielte an Fasnachten im Glarnerland, Bern, Schaffhausen, aber auch in der Region: Wald, Dürnten, Hinwil, Robenhausen und natürlich Rüti selbst.

«Es sind an diesem Abend ganz viele Tränen geflossen»

Marion Suter, ehemalige Präsidentin « Immerblau-Schränzer»

In der Saison, die jeweils von Mitte Januar bis Ende März dauert, war die Gruppe jedes Wochenende zwei bis drei Tage unterwegs. «Das werde ich brutal vermissen», sagt Suter. «Ich halte mich jetzt in der Trauer an diesen schönen Momenten fest, den fantastischen Leuten, die wir treffen konnten, die vielen Reisen, die wir unternahmen.» Man bedanke sich bei allen Freunden, Familien, Fans, Sponsoren und Gönnern für die wunderbare Zeit.

Besonders bitter sei, dass die Auflösung so kurz vor dem 50 Jahre Jubiläum passiere. «Wir hatten unsere Kostüme für die kommende Fasnacht schon bestellt», sagt Suter. «Nun müssen wir schauen, wie wir den Auftrag noch stoppen können.»