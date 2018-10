Ich, die Gürtelschnalle

Herr Zeltner, wie spricht eine Gürtelschnalle?

Dominik Zeltner: Das weiss niemand, was das Gute, aber auch das Schlechte am Job ist. Man hat keinen Anhaltspunkt und ist frei in der Interpretation. Aber wenn die Leute über eine sprechende Gürtelschnalle nachdenken, haben sie trotzdem einen Klang im Kopf. Den musste ich finden.



Wie bewerkstelligten Sie das?