Eigenkapital verdoppelt sich, strukturelles Defizit bleibt

Es muss der Traum eines jeden Finanzvorstandes sein, wenn sich, sozusagen über Nacht, das Eigenkapital mehr als verdoppelt. Dass dieser Traum in Zürcher Gemeinden bald wahr werden kann, hat mit der Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells (HRM2) auf nächstes Jahr zu tun. Die Gemeinden konnten in diesem Zusammenhang entscheiden, ob sie das Verwaltungsvermögen aufwerten möchten oder nicht. Während die Bürger von Zell darauf verzichten wollten, bejahten die Turbenthaler diese Frage an der Gemeindeversammlung im Juni.