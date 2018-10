«Das Heck des Autos schleuderte nur knapp an uns vorbei»

Wer ab Oberseen oder ab Räterschen den Hügel rauffährt, landet im beschaulichen, grünen Ricketwil. Doch die Lebensqualität in der einst ruhigen und sicheren Winterthurer Aussenwacht leidet. Schuld daran ist der stark gestiegene Durchgangsverkehr. FDP-Gemeinderat Thomas Leemann, selbst in Ricketwil wohnhaft, reichte diesbezüglich eine schriftliche Anfrage ein und verlangt vom Stadtrat Antworten.

Für Kinder eine Gefahr

Es sind Lastwagen wie auch gewöhnliche Autos, die Ricketwil als Ausweichroute nutzen, um schneller von Hegi/Räterschen nach Oberseen oder via Eidberg ins Stadtzentrum zu gelangen. «Am schlimmsten ist der Morgen- und der Feierabendverkehr», weiss Thomas Moser, der unmittelbar bei der Kreuzung Ricketwiler-/Rätschetenstrasse lebt. Früher habe man oft Kinder auf den Quartierstrassen spielen sehen. Dies sei heute mehrheitlich vorbei, die Gefahr durch teils rücksichtslose Autofahrer sei zu gross.

«Am schlimmsten ist der Morgen- und der Feierabendverkehr.»



Durch den aufkommenden Verkehr in dieser 50er-Zone habe es dort in den letzten Monaten auch zahlreiche Unfälle gegeben. Diese hielt Thomas Moser schriftlich und teils mit Fotos fest. So kam es auf der Kreuzung und in der unmittelbaren Gegend zu mehreren Kollisionen und auch Streifunfällen. In einem Fall musste die Fahrerin aus dem Auto befreit und von der Ambulanz behandelt werden. «Ein anderes Mal war ich neben der Strasse in ein Gespräch mit unserem Nachbar vertieft. Wir wurden durch den Knall der Kollision aufgeschreckt, das Heck des einen Autos schleuderte nur knapp an uns vorbei», denkt der Anwohner mit Schrecken zurück.

Fahrer unterschätzen Strecke

Gemeinderat Thomas Leemann ist überzeugt, dass viele Fahrer diese Strecke unterschätzen und sich deswegen die Unfälle häufen. «Das liegt mit daran, dass die Tempo-50-Schilder viel zu spät vor dem Dorf platziert sind. Die Fahrer kommen mit 80 Stundenkilometer den Berg hinauf. Wenn sie die Schilder schliesslich erblicken, sind sie bereits im Wohnquartier und können das Tempo kaum so schnell drosseln, um auf allfällige Gefahren auf der Strasse zu reagieren.» Zudem gäbe es viele Fahrer, die ihre Geschwindigkeit nur leicht senken und sich nicht an die Gegebenheiten anpassen. «Leider hatten wir unseres Wissens hier oben noch nie ein Radargerät, um dies zu beweisen», so Moser.

«Die Kinder sind gefährdet, die mit dem Velo nach Elsau in die Schule fahren müssen.»



Weiter sei die maximale Geschwindigkeit für die schmalen, unübersichtlichen und nicht richtungsgetrennten Strassen einfach zu hoch. Und die schmalen Strassen liefern gleich weitere Probleme: «Es hat keinen Platz für ein Trottoir oder einen Veloweg. Es sind also auch die Kinder gefährdet, die mit dem Velo nach Elsau in die Schule fahren müssen – natürlich ausgerechnet während der Hauptverkehrszeiten.» Gerade die Strasse von Ricketwil nach Räterschen/Elsau hat einige unübersichtliche Kurven und ist dazu auch nicht beleuchtet. «Da es keinen Öffentlichen Verkehr nach Ricketwil gibt, sind die Kinder aber auf ihre Fahrräder angewiesen.»



Navigerät trägt Mitschuld

Dass Ricketwil für den Durchgangsverkehr attraktiver wurde, sei einerseits den Navigeräten verschuldet. Thomas Leemann: «Seit diese so aktiv genutzt werden, haben wir beispielsweise auch immer wieder Lastwagen mit ausländischen Kennzeichen vor unserer Haustür.»

Er gibt aber auch der generellen Verkehrsführung in Winterthur eine Mitschuld. Für viele Verkehrsteilnehmer sei die Strecke einfacher zu bewältigen als durch die Stadt, wo der Verkehr teils überreguliert werde. «So errichtet man, als ein Beispiel, an der St.Gallerstrasse noch zusätzliche Verkehrsinseln, um den Verkehr zu bremsen. Somit weichen sie ebenfalls zu uns aus.» Und durch den Wohnungsbau in Hegi und Oberseen sowie die brenzlige Verkehrssituation rund um den Ohrbühl-Kreisel und die Seenerstrasse «müssen wir befürchten, dass der Ausweichverkehr weiter zunehmen wird.»

An Ricketwil denken

Konkret fordern Leemann, Moser und weitere Anwohner, dass Ricketwil in der Verkehrsplanung nicht wie bisher ignoriert werde. «Bevor man die Hauptverkehrsachse für den Verkehr beruhigt, muss man doch vorausdenken und die Ausweichortschaften vor dem Mehrverkehr schützen.» Dies sei möglich durch flankierende Massnahmen zur Temporeduktion, auch eine Verlegung der Geschwindigkeitsschilder oder die Einführung einer Tempo-30-Zone würde man begrüssen. «Und auch wenn die Strassen sehr schmal sind, wäre es eventuell doch möglich eine Velostrecke einzuzeichnen, damit die Kinder sicherer in die Schule gelangen können.»

Der Stadtrat dürfte die schriftliche Anfrage von Thomas Leemann in den nächsten drei Monaten beantworten. «Danach entscheiden wir, wie wir fortfahren werden.»

Das sagt die Polizei



Die Stadtpolizei Winterthur hat in Ricketwil selbst, also noch auf Winterthurer Stadtgebiet und nicht bereits in der nahen Umgebung bei Elsau, zwei Unfälle in den letzten fünf Jahren registriert. Ricketwil stehe daher nicht unter besonderer Beobachtung, auch weitere Sicherheitsmassnahmen seien nicht geplant, bis auf jene, die für die gesamte Stadt Winterthur zählen.