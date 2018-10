Werke wollen Pfäffiker Sammelstellen aufrüsten

Die Sammelstellen in Pfäffikon sollen robuster, feuersicherer und langlebiger werden. Die Werkkommission und die Betriebsleitung der Gemeindewerke möchte in den nächsten fünf bis acht Jahren alle bestehenden Nebensammelstellen mit einem sogenannten Unterflursystem auszurüsten. Die Vorteile seien geringere Lärmbelästigungen, weniger Littering und Geruchsemissionen sowie tiefere Unterhaltsaufwendungen, schreibt die Werkkommission in einer Mitteilung.

Die Gemeindewerke haben im letzten Jahr an der Schärackerstrasse die erste Unterflursammelstelle in Betrieb genommen und damit bisher sehr positive Erfahrungen gemacht, so die Werkkommission. Nun sollen die Nebensammelstellen Matten, Frohwies, Mettlen, Auslikon und Hermatswil umgebaut werden. Die Kosten liegen bei rund 115'000 Franken pro Anlage. Die einzelnen Projekte werden jeweils in den nächsten Jahren budgetiert.