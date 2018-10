«Es soll ein Erlebnis und keine kommerzorientierte Veranstaltung sein»

Am kommenden Wochenende laden rund 70 Betriebe zur Gewerbeausstellung Wiesendangen. Wie aber geht es eigentlich dem Wiesendanger Gewerbe?

Ruedi Meier: Grundsätzlich gut. Natürlich gibt es Branchen, die zu kämpfen haben, wie in anderen Schweizer Gemeinden auch. Grosse Ladenketten, ein immer stärkerer Preiskampf sowie neue Verordnungen machen insbesondere Betrieben aus dem Dienstleistungssektor das Leben schwer. Als Inhaber einer Bäckerei werde ich beispielsweise immer wieder mit neuen Lebensmittelvorschriften konfrontiert, welche oft nicht nachvollziehbar sind und daher unnötig Kraft und Ressourcen kosten.

Dass Wiesendangen die Nachbargemeinde einer Grossstadt ist, dürfte das tägliche Geschäft auch nicht erleichtern, erledigen viele Kunden ihre Einkäufe komplett in Winterthur...

Das stimmt, allerdings darf man sich davon auch nicht zu stark beeinflussen lassen. Vielmehr müssen wir mit unseren Stärken punkten. Lokale Betriebe haben den Vorteil, dass man sich gegenseitig kennt. Das garantiert einen guten Service. Niemand will es sich mit den Kunden im eigenen Dorf verscherzen. Zudem können wir individueller auf Wünsche eingehen, da man durch den ständigen Austausch die Bedürfnisse des Gegenübers besser kennt. Diese und weitere Vorzüge wollen wir in unserer Gewerbeausstellung zeigen, läuft diese auch unter dem Motto «Kompetenz im Dorf.»

Wiesendangen bietet einen vielseitigen Gewerbemix. Gibt es aber eine Branche, die man seitens des Gewerbevereins vermisst?

(überlegt) Eigentlich nicht. Was uns fehlt, ist ein Baumeister. Sonst sind wir hier sehr gut abgedeckt.

Für Wachstum fehlt es in Wiesendangen an Platz. Die Gemeinde will die freie Fläche hinter dem Bahndamm als Gewerbefläche nutzen. Die Bevölkerung lehnte dies aber ab. Im November kommt es erneut zur Abstimmung. Wie beobachten sie als Gewerbeverein diese Diskussion?

Hier muss ich selbstkritisch zugeben, dass wir die Diskussion und auch den Widerstand aus der Bevölkerung unterschätzt haben. Deswegen wollen wir anlässlich der Gewerbeausstellung auch vermehrt das Gespräch mit den Einwohnern suchen, um Fragen zu beantworten und die Vorteile aufzuzeigen.

Die da wären?

Wenn Wiesendangen einen Schritt vorwärts kommen soll, ist es unabdingbar, dass wir das Gewerbe fördern und lokale Arbeitsplätze schaffen. Von diesen gibt es, im Vergleich zur Einwohnerzahl, schlicht zu wenig. Die Lage des neuen Gewerbegebietes zwischen vier Strassen bietet hierfür einen idealen Platz. Ich glaube kaum, dass diese von vielen Einwohnern als Erholungsort genutzt wird.

Natürlich können wir uns auch abschotten und dadurch Verkehr und Emissionen vermeiden, beziehungsweise andere Gemeinden damit belasten. Besser wäre es aber, wenn wir an die Zukunft denken, auch an unsere Kinder. Sie sollen in einem lebendigen und attraktiven Dorf aufwachsen, wo Arbeit, Wohnen und Vergnügen nahe beieinanderliegen.

Im Falle des neuen Arbeitsplatzgebietes ist es natürlich wichtig, dass die Wiesendanger einen Vorrang erhalten, was beispielsweise die Schaffung von neuen Produktionsbetrieben auf diesem Platz betrifft. Man wird aber auch Betriebe von ausserhalb nicht ignorieren können. Denn auch diese schaffen neue Arbeitsplätze für die hiesige Bevölkerung.

Zurück zur Gewerbeausstellung. Was exakt erwartet dort die Besucherinnen und Besucher?

Zahlreiche Betriebe öffnen die Türen und erlauben einen Blick hinter die Kulissen. Das ermöglicht beispielsweise Jugendlichen, einen vertiefen Einblick in unsere Arbeiten zu erhalten, was ihnen bei ihrer Lehrstellensuche helfen dürfte. Nebst diesem interaktiven Teil gibt es eine konventionellere Gewerbeausstellung in der Wisenthalle mit einem vielseitigen Mix. Uns ist es grundsätzlich wichtig, ein Erlebnis zu bieten und keine trockene, kommerzorientierte Veranstaltung zu sein. Da parallel auch noch die Chilbi Wiesendangen stattfindet, lohnt sich ein Besuch in Wiesendangen gleich doppelt.

Die 7. Wiesendanger Gewerbeausstellung findet am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Oktober statt und wird wie gewohnt parallel mit der traditionellen Chilbi durchgeführt. Weitere Informationen, Teilnehmerliste und mehr unter www.wiesendangen-gewerbe.ch