Welche Baustelle stört Sie in Winterthur am meisten?

Sei es die neue Bahnhofunterführung, der Kantonsspital Winterthur oder diverse Strassenbaustellen. In Winterthur wird fleissig abgerissen und neu errichtet. Wir haben auf Eulachstädter Strassen nachgefragt, welche Baustelle die Passanten am meisten stört.

Alex Moser, 21, Winterthur

«Die Baustelle am Bahnhof finde ich mühsam. Es ist schon seit einer Weile viel blockiert. Die Gleise waren vorher besser zugänglich. Mittlerweile geht es aber ganz gut, man muss sich einfach daran gewöhnen.»

Carola Bertschy, 53, Oberwinterthur

«Wenn die Pendlerflüsse kommen, stört mich die Baustelle am Bahnhof doch schon sehr. Es wird alles sehr eng und unangenehm. Insbesondere, wenn man noch Taschen oder Rucksäcke dabei hat. Wenn man aber ausserhalb der Stosszeiten unterwegs ist, dann geht es.»

Christoph Mitmann, 36, Elgg

«Mich stört eigentlich gar keine. Man merkt zwar, dass überall Baustellen sind, negativ fällt mir aber keine auf. Allerdings bin ich auch nie mit dem Auto unterwegs. Für Lenker ist es bestimmt mühsamer.»

Anita von Gunten, 28, Winterthur

«Ich wohne ganz in der Nähe des Spitals. Dort ist momentan eine grosse Baustelle, die sogar unser Haus zum Wackeln bringt, sodass der Verputz von den Wänden kommt. Die Arbeiten beginnen jeweils schon früh am Morgen, da ist in den Ferien nicht ans Ausschlafen zu denken.»