Was Weisslingen und die ZSC Lions gemeinsam haben

«Keine verschlafene Gemeinde»



Gefragt sei ein Alleinstellungsmerkmal, das dennoch einen hohen Wiedererkennungseffekt biete. «Mit dem neuen Erscheinungsbild soll unser Image aufgebrochen werden», so Silvano Castioni. Weisslingen sei keine verschlafene Gemeinde. Das neue Logo soll das Dorf als einen Wohnort mit Zukunft repräsentieren. Weitere Vorgaben gibt es laut Gemeindeschreiber nicht. Die Farbgebung und Gestaltung wird offengelassen.

«Das Gemeindewappen muss nicht unbedingt im neuen Label enthalten sein.»



Und was ist mit dem Gemeindewappen? «Das muss nicht unbedingt im neuen Label enthalten sein», findet Castioni. Wichtiger ist ihm, dass die neue Gemeindemarke dynamisch wirkt. Auch individuell soll sie sein.



Meinungen abholen



Zurzeit ist die Gestaltung des neuen kommunalen Erscheinungsbildes in Arbeit. In einem weiteren Schritt sollen die Entwürfe dem Gemeinderat vorgelegt werden. Dieser will die Vorschläge auf drei mögliche Varianten konzentrieren.



Vor dem definitiven Entscheid will die Gemeinde auch die Meinung der Bevölkerung berücksichtigen. Silvano Castioni kann sich dafür auch ein Internet-Voting vorstellen. «Über die Form werden wir uns aber noch Gedanken machen müssen.» Bis dann das neue Logo in Weisslingen zu sehen sein wird, kann es noch bis im Frühling 2019 dauern.



Auf Gebäuden und Briefen



Vorgesehen ist indes, dass das neue Label als sogenannte «Dachmarke» funktioniert. Sie bildet eine Art Grundlogo, auf dem die Marken für die Schule oder die Feuerwehr aufbauen. «Nur so wirkt am Schluss alles einheitlich», sagt Silvano Castioni. Das Logo soll dann im Frühjahr sowohl auf Gebäudebezeichnungen, in Briefköpfen sowie auch auf der Homepage zu sehen sein. Die Kosten für die Ausstattung sind im bewilligten Kredit jedoch noch nicht enthalten.