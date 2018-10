Pro Fischenthal kritisiert nicht mehr

Die politische Agenda ändert sich Jahr für Jahr. Politiker gehen, neue Abstimmungsvorlagen kommen. Beständig ist der Austausch über die Geschehnisse in der Bevölkerung. Der Verein und später der Blog Pro Fischenthal nahm in Fischenthal diese Funktion im ausgeprägten Masse ein. Wie die Autoren des Blog am Montagmorgen kommunizierten, scheint dies nun Geschichte zu sein. «Pro Fischenthal stellt den Betrieb ein! Ob vorläufig oder definitiv ist gegenwärtig unsicher», schreiben die anonymen Verantwortlichen.

Grund dafür sei, dass der Betrieb des Blogs einen Umfang angenommen habe, der eine ehrenamtliche Tätigkeit übersteige. «Im vergifteten Umfeld unserer Kleingemeinde ist eine unabhängige Plattform nicht schadlos zu betreiben. Die ständige Kritik an der Anonymität ist nichts anderes als Mobbing», wird im vorerst letzten Post auf der Webseite geschrieben.

Die Anonymität war den Fischenthaler Politikern immer ein Dorn im Auge. «Am Anfang habe ich die Idee begrüsst. Es wäre eine gute Plattform gewesen, auf der Fragen direkt hätten beantwortet werden können. Doch mit den anonymen Beiträgen funktioniert das nicht. Es ist schade, wie es aufgezogen wurde», sagt Alt-Gemeinderat Herbert Müller (SVP).

Unterstützung der Bevölkerung

Praktisch alles, was die Gemeindspolitiker taten oder eben nicht, wurde auf dem Blog kommentiert und thematisiert. «Die anonymen Beiträge haben mich nicht nur als Gemeindepräsidenten getroffen. Sie taten mir auch als Privatperson Sepp Gübeli weh», sagt der ehemalige Gemeindepräsident Fischenthals (SVP).

Zu Beginn habe er den Blog angeschaut. «Ich wollte wissen, was ich besser machen könnte. Später habe ich ihn nicht mehr konsultiert, da wurde es einem ja regelrecht schlecht». Dasselbe habe er den Angestellten und dem Gemeinderat empfohlen.

Müller ging ähnlich mit dem Blog um: «Zu Beginn habe ich den Blog fleissig gelesen, seit ungefähr zwei Jahren gar nicht mehr». Das «unterirdische, tiefe» Niveau auf Pro Fischenthal habe ihm als Politiker fast mehr geholfen. «Durch diese Angriffe hat uns die Bevölkerung mehr unterstützt.»

Ähnlicher Stil

Trotz Anonymität hatten die beiden ehemaligen Politiker Vermutungen, wer sich hinter den anonymisierten Beiträgen verbergen könnte. «Mit der Zeit hat man bei einigen Beiträgen gemerkt, dass dieselben Personen unter verschiedenen Nicknames geschrieben haben», sagt Müller. Der Stil sei jedes Mal ähnlich gewesen und es seien dieselben Rechtschreibefehler gemacht worden. «Das ist für mich Kindergartenstil.»

Gübeli vermutet gar: «Hinter den Beiträgen versteckten sich nicht 20 Individuen. Geschrieben haben da nur drei, vier Personen». Pro Fischenthal habe Unruhe ins Dorf gebracht, habe nicht wahrheitsgetreu berichtet und sei für reine Stimmungsmache missbraucht worden.

«Glückliche Nachricht»

Die Wahrung des anonymen Schreibens wurde auf Pro Fischenthal immer wieder verteidigt. «Interessanterweise sind die Beiträge, die Substanzielles zur Diskussion beitrugen, immer von Personen geschrieben worden, die ihren Namen veröffentlichten, jedenfalls solange ich den Blog gelesen habe», sagt Müller. Anonyme Beiträge seien meist «niveaulos» gewesen und hätten weder konkrete Fragen, fundierte Kritiken noch Lösungsansätze beinhaltet.

Obwohl die Einstellung des Blogs die beiden ehemaligen Politiker nicht mehr direkt betrifft, sagt Gübeli: «Das ist eine glückliche Nachricht für die neuen Gemeinderäte und auch für Barbara Dillier. Es ist gut, dass sie ohne den Blog arbeiten können».

Sprechstunde eingeführt

Die amtierende Gemeindepräsidentin Barbara Dillier (parteilos) hat das Ende des Blogs zur Kenntnis genommen. «Der Blog tangierte mich nicht direkt. Ich suchte wann immer möglich den direkten Kontakt zur Bevölkerung», sagt sie. Natürlich sei ihr der Blog bekannt. Sie habe sich aber vielmehr gewünscht, dass die Bürger mit ihren Anliegen, Fragen oder auch kritischen Bemerkungen direkt und nicht anonym an sie gelangen würden.

«Positiv war sicherlich, dass die Bürger auf diesem Blog ihre Meinung äussern konnten. Andererseits sind wir der Überzeugung, dass die persönliche und direkte An- und Aussprache zielführender sind als anonyme Meinungsäusserungen», so Dillier. Deshalb hätten sie unter anderem auch die Sprechstunde mit ihr als Gemeindepräsidentin eingeführt.

Trotz Einstellung vom Pro Fischenthal sagt Herbert Müller: «Die Wutbürger, die uns auf Pro Fischenthal angegriffen haben, kritisierten uns schon vorher und werden es auch noch nach uns tun».