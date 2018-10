Naas schreibt für Söhne, denkt aber Grösser

Krimibücher für Jugendliche: Da kommen zuerst TKKG, die drei Fragezeichen oder Fünf Freunde in den Sinn. «Ich fand viele Jugendbücher zu durchschaubar oder die Geschichte an den Haaren herbeigezogen», sagt der Seegräbner Marcel Naas. Als er sich mal wieder beim Vorlesen mit seinen Kindern in diese Richtung äusserte, sagten seine Söhne: «Schreib doch selbst ein Buch». Das tat er dann auch. Es trägt den Titel «Berge, Ski und falsche Spuren» und soll Teil einer Serie werden.