Kultlokal feiert Geburtstag

Antike Sessel und ein kleiner Tresen – das ist auf den ersten Blick durch die Glasfront des kleinen Lokals an der Wartstrasse zu erkennen. Sie lassen erahnen, was sich in der Liegenschaft mit der massiven Holztür gleich neben der Kirche Sankt Peter und Paul verbergen muss. Sofort ins Auge sticht ein Flur mit schwarzweissem Kachelboden, der an eine Küche aus den fünfziger Jahren erinnert. Hinter einem Türrahmen auf der rechten Seite befindet sich das Herzstück der Lina’s Bar – das kleine «Stübli».