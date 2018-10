Fliegt die Ju-Air bald wieder mit drei Flugzeugen?

Es war einer der schlimmsten Flugzeugabstürze in der Schweiz seit 2001: Am 4. August stürzte eine Ju-52 am Piz Segnas in Graubünden fast senkrecht zu Boden. 20 Personen kamen ums Leben. Knapp zwei Wochen nach dem Unglück nahm die Ju-Air ihren Flugbetrieb wieder auf. «Es brachte etwas Normalität in unser Team zurück. Der Unfall ist aber nach wie vor präsent – das Team hat drei Kollegen verloren, die alle kannten und mochten», sagt Ju-Air-Sprecher Christian Gartmann.

Die drei Besatzungsmitglieder und 17 Passagiere waren auf dem Rückweg von einer zweitägigen Erlebnisreise nach Locarno, als die Ju-52 abstürzte. Die Ju-Air hat sich nun entschieden, nächstes Jahr diese Reise 2019 nicht mehr durchzuführen, wie Gartmann sagt.

Rund 120 Flüge seit dem Unglück

Das Programm der Ju-Erlebnisreisen für das kommende Jahr wird im November publiziert. Das Flugprogramm für die nächste Sommersaison hingegen steht bereits. «Die Nachfrage ist in etwa wie in den Vorjahren», so Gartmann. Auch sonst merkt die Ju-Air keinen Einbruch der Buchungen seit dem Unglück.

«Nach dem Unfall blieben rund 80 Prozent der Buchungen bestehen.» Zehn Prozent der Passagiere hätten ihren Flug verschieben wollen, zehn Prozent hätten annulliert. «Andererseits gibt es auch neue Buchungen. Diese bewegen sich im Umfang früherer Jahre.» Seit dem 17. August habe die Ju-Air gut 120 Flüge mit rund 2000 Passagieren durchgeführt. Das Flugprogramm umfasse wie früher vor allem Rundflüge ab Dübendorf und anderen Flugplätzen, Erlebnisreisen mit Übernachtungen und Charterflüge mit individuellem Programm.

HB-HOY als Möglichkeit

Seit dem Absturz der Ju-52 HB-HOT besteht die Ju-Air-Flotte noch aus zwei Flugzeugen. «Das Fehlen einer dritten Maschine ist vor allem an den Wochenenden spürbar. Dann kann es zu Kapazitäts-Engpässen kommen. Wir mussten deshalb das Flugprogramm überarbeiten», sagt Gartmann. Im Moment würden die Möglichkeiten abgeklärt, die Flotte um ein Flugzeug zu erweitern.

In Erwägung gezogen werde die Ju-52 HB-HOY, die momentan in Mönchengladbach ausgestellt ist. Sie gehörte zwischen 1997 und 2016 zur aktiven Flotte der Ju-Air, sei derzeit aber nicht flugtauglich. «Ein Zeitplan für eine mögliche Wiederinbetriebnahme besteht noch nicht», so Gartmann. «Ein solches Projekt nimmt viel Zeit in Anspruch.»