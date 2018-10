Die krisenanfällige Zeit der Lebensmitte eines Mannes

Trennung. Junge Freundin. Solarium. Boxclub. Sportwagen. Sieben Monate später ist die Euphorie verflogen. Pit will zurück. Zu Barbara, seiner Frau. Und den Kindern. Genau die aber wollen ihn nicht mehr zurück haben. Oder nur, wenn er eine Therapie macht. Gegen die Krise.

Dort setzt die Handlung von Stefan Vögels Solo-Stück «Das Auge des Tigers» ein, das nächsten Samstag, 6. Oktober, im Theater Kanton Zürich Premiere feiert. Rückblickend erzählt Pit – gespielt von Pit Arne Pietz – von der Banalität des Alltags in der Ehe und im Beruf, von seiner Beziehung zur viel jüngeren Jenny. Er spricht über seine Versuche, mit der Clique seiner Freundin in den Clubs mitzuhalten, und den Erniedrigungen im Kampf um seine Frau.

Den Spiegel vorhalten

Doch wird sich der schwerste Kampf in seinem bisherigen Leben auch lohnen? Stefan Vögel hält sowohl Männern als auch Frauen den Spiegel vor, indem er die Lebensmitte eines Mannes als krisenanfällige Zeit inszeniert. Schonungslos offen, schamlos ehrlich, humorvoll und pointiert lässt der Autor die Hauptfigur über seinen «Mittag des Lebens» Bilanz ziehen, zum grossen Vergnügen des Publikums.

«Das Auge des Tigers» von Stefan Vögel feiert am Samstag, 6. Oktober, um 20 Uhr Premiere im Theater Kanton Zürich. Weitere Vorstellungen in Winterthur sind am Sonntag, 7. Oktober, und Sonntag, 11. November – jeweils um 19 Uhr. Zusätzliche Informationen finden Sie hier.