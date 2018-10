Das Dübendorfer DNA-Labor der Zukunft

Die Einrichtungsgegenstände des neuen DNA-Labors in Dübendorf sind bis auf die schwarzen Stühle im Büro praktisch alle weiss. Grüne, gelbe und blaue Pipetten und einige bunte Maschinen bilden die Farbtupfer in der sonst sterilen Umgebung. Das Swiss DNAlysis, wie das Labor genannt wird, ist nur eine von wenigen privaten DNA-Analyse-Einrichtungen in der Schweiz. Neben einigen Universitätsspitälern in der Schweiz untersuchen weniger als eine Handvoll Privatlabore das Erbgut, also den Bauplan des Menschens, auf Krankheiten.