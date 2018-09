Monster-Kürbisse in Jona, viel Verkehr im Aatal

«Phase Rot» in Seegräben

Beliebtes Ausflugsziel war am Sonntag auch der Juckerhof in Seegräben. Wegen des Besucheransturms wurde frühzeitig das Verkehrskonzept «Phase Rot» eingeleitet. Um 10 Uhr wurde die Zufahrt zum Ortsteil Dorf an folgenden Kreuzungsbereichen gesperrt:

Rutschbergstrasse/Usterstrasse

Usterstrasse/Waldschulhausstrasse

Aathalstrasse/Aretshaldenstrasse

Steinbergstrasse/Aretshaldenstrasse

Zürichstrasse/Usterstrasse (einseitig von Uster Richtung Seegräben)

Mit dem Konzept wurde der Durchgangsverkehr durch das Aatal geleitet und der Ausflugsverkehr direkt zu den Parkplätzen im Aatal geführt. Stockender Verkehr war ab Sonntagmittag die Folge.