Der «Snoezelen»-Lichtraum und seine wichtige Rolle für Demente

Rote kirschenförmige Lampen an der Decke weisen den Besuchern den Weg durch das «Haus Chriesibaum» im Pflegeheim Geratrium Pfäffikon. Das einstige Nebengebäude wurde in den letzten Monaten umfassend renoviert und mit einem Anbau erweitert. In der neuen Abteilung stehen ab sofort 40 zusätzliche Wohnplätze für Personen mit Demenz zur Verfügung. Am Samstag war Tag der offenen Tür.