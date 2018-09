«Das steigert die Attraktivität von Fischenthal»

Wenige Tage ist es her, seit der Regierungsrat eine Anfrage zum Halbstundentakt der S26 zwischen Bauma und Rüti beantwortet hat. Die Turbenthaler Kantonsrätin Theres Agostu Monn (SP) wollte wissen, wann es endlich so weit sei, dass die Züge zweimal in der Stunde verkehren werden. Bereits diesen Dezember hätte das eigentlich Realität sein sollen, doch die Verzögerung des geplanten Umbaus des Bahnhofs Tann-Dürnten verunmöglichte dieses Vorhaben. Die Einsprache eines privaten Grundeigentümers wiederum sorgte dafür, dass der Umbau gar nicht erst vorgenommen werden konnte.