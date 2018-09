Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen ist am Freitagnachmittag in Dübendorf der Zweiradfahrer schwer verletzt worden.

Am frühen Abend beabsichtigte ein 59-jähriger Personenwagenlenker, aus der Gfennstrasse herkommend, nach links in die Ueberlandstrasse Richtung Dübendorf einzubiegen. Auf der Kreuzung kollidierte sein Personenwagen mit einem Motorrad, welches auf der Ueberlandstrasse von Dübendorf herkommend Richtung Hegnau fuhr. Dabei wurde der 40 Jahre alte Zweiradlenker schwer verletzt. Durch das Team einer Ambulanz von Schutz & Rettung Zürich wurde der Verletzte vor Ort erstversorgt und anschliessend in ein Spital gefahren.

Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand weiterer Untersuchungen die durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland aufgenommen wurden, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung. Nebst der Kantonspolizei Zürich stand auch die Stadtpolizei Dübendorf im Einsatz.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen.