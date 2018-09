Auf Fussgängerstreifen angefahren

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Wermatswilerstrasse Verzweigung Pfäffikerstrasse ein Verkehrsunfall mit einem 13-jährigen Knaben sowie einem Personenwagen.

Dabei bog ein unbekannter Personenwagen von der Pfäffikerstrasse in die Wermatswilerstrasse ab und übersah den Knaben welcher sich bereits auf dem Fussgängerstreifen befand und fuhr diesen an. Der Lenker hielt nach dem Vorfall an, setzte nach einem kurzen Wortwechsel seine Fahrt jedoch fort.

Da sich der Fussgänger entgegen einer ersten Annahme leicht verletzte, wird der betroffene Lenker und allfällige Auskunftspersonen gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, zu melden.