Von der Küchenhilfe zum Restaurantbesitzer

Das Restaurant Schweizerhof ist voll, die Gäste hungrig, die Bedienung ausser Atem und in der Küche dreht einer die Musik auf. Andere würden nervös. Ezequiel Medrano Meija aber grinst bloss. Der neue Pächter des Restaurants ist in seinem Element. «Kalbsläberli» venezianischer Art sind seine Spezialität. Seine Spaghetti Pulpo seien so beliebt, dass es Kunden gäbe, die statt Dessert noch eine zweite Portion als Nachschlag bestellen. Das Rezept dafür hat er von seiner Mutter. Von ihr hat er gelernt zu kochen.