VBG ehrt Vereine aus dem Bezirk Uster

Im Rahmen ihres 25-Jahre Jubiläums lancierten die Verkehrsbetriebe Glattal AG einen Wettbewerb. Dabei konnten sich interessierte Vereine aus dem VBG-Marktgebiet bis Ende August mit einem Video oder Foto zum Thema «bewegen» bewerben. Als Gewinn winkte den Vereinen ein Zustupf von 1000 Franken in die Vereinskasse. Die Beiträge wurden auf der Website des VBG aufgeschalten und bis zum 16. September lief eine öffentliche Abstimmung.

Am Donnerstagabend fand die Preisverleihung im Restaurant Air am Flughafen Zürich statt. Matthias Keller, Direktor der VBG, und Tino Kunz, Leiter Marketing und Kommunikation, übergaben dabei symbolisch die «Checks» an die Vertreter der Vereine.

Viele Vereine aus dem Bezirk Uster

Aus dem Glattal-Gebiet und dem Bezirk Uster wurden dabei zehn Vereine mit einem Check im Wert von 1000 Franken geehrt. Das beste Ergebnis erreichte die Pfadiabteilung Wildert aus Volketswil. Mit dem Beitrag «Pfadi bewegt!» schafften es die Volketswiler im Voting auf Platz fünf. Mit dem Jodelclub Schwyzerhüsli aus Dübendorf rangiert auf Platz neun ein weiterer Verein aus dem Bezirk unter den besten zehn. Weiter ausgezeichnet wurden der Leichtathletikclub Dübendorf (13.), der FC Brüttisellen-Dietlikon (14.), der EHC Dübendorf (16.), die Jugendriege Dübendorf (17.), die Greifensee Dragons (20.), der SC Volketswil (21.), die Associations Contentmarkers aus Wangen-Brüttisellen (22.) sowie die Samichlaus Gesellschaft Volketswil (25.).