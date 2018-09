So launig war der Bierfest-Start

Tanz, Bier, Party: Am Donnerstagabend feierte das erste Wetziker Bierfäscht, eine Art lokalisierte Variante des bayrischen Oktoberfests, seinen Start. Für den Anstich war Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP) verantwortlich. Dieser sei recht gut verlaufen, sagt Peach Keller vom OK. Zwei bis drei Minuten habe der Wetziker Stapi etwa gebraucht, bis das Bier floss. Danach folgte viel Live- und DJ-Musik, dazu Bierschwemme, ein Abendessen mit Degustation der neuen Wetziker Wurst und viel gute Stimmung. In den späten Abendstunden schwangen die gut 300 Besucher das Tanzbein.

Auch im Zelt draussen herrschte gute Stimmung, wie Peach Keller sagt. Er ist zufrieden mit dem Start. «Ein super Start», sagt er. OK-Mitglied Andreas Wittausch fügt an, das neue Wetziker Bier sei sehr gut angekommen. «Es waren auch viele Gewerbler da, die Stimmung war super.»