Halbstundentakt zwischen Bauma und Rüti wird möglich

Bus statt Zug während Bauarbeiten

Wegen der Bauarbeiten ist die Strecke zwischen Wald und Rüti ZH für den Bahnverkehr der S26 vom 26. Februar bis am 23. September 2019 gesperrt. Während dieser Zeit stellen Bahnersatzbusse den Transport der Reisenden sicher. Thurbo und die SBB wollen alles daran setzen, die Einschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Detaillierte Informationen zur Streckensperrung sollen rechtzeitig an den betroffenen Bahnhöfen ausgeschildert oder online unter thurbo.ch/bauarbeiten zu finden sein.

Exakter Halbstundentakt Winterthur–Bauma bereits ab Dezember 2018

Zwischen Bauma und Rüti ZH verkehrt die S26 bis Dezember 2019 weiterhin im Stundentakt. Auf dem Abschnitt Winterthur–Bauma soll der regelmässige Halbstundentakt wie geplant im kommenden Dezember 2018 eingeführt werden. Ebenfalls auf denselben Zeitpunkt ersetzt die S11 zwischen Winterthur und Seen die S12. Die S11 verkehrt bis Sennhof-Kyburg und in den Hauptverkehrszeiten weiter bis nach Wila (mit Halt in Kollbrunn, Rikon und Turbenthal). Dadurch wird das Tösstal eine neue Direktverbindung nach Zürich bekommen, wie die SBB in der Medienmitteilung schreibt.

Mehr Informationen zum neuen Angebot: zvv.ch.