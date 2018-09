Ein Cowboy mit Gitarre und Velo

Runde Steine, kleiner Kiesel. Grau reiht sich an Grau. Dazwischen bahnt sich ein Bächlein seinen Weg. Mitten in der anthrazitfarbenen Einöde steht der Dürntner Sänger Üse Junger, der sich auch Younger nennt.

Schweissperlen sammeln sich auf dem nackten Oberkörper, die langen braunen Haare liegen auf seiner Schulter. Die Knie in den schwarzgrau gestreiften Hosen biegen sich unter der Last, die er zieht. Mit den Händen spannt er zwei Gitarrenkabel, die an einem Flightcase befestigt sind.