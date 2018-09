Das neunte Ustermer Oktoberfest ist angezapft

Jedes Jahr warten die Festbesucher mit Spannung darauf, wie viele Schläge der Würdenträger tätigt, bis das erste Bier aus dem ersten Fass fließt. Der Rekord liegt bei zwei Schlägen. In Uster schaffte es Alt-Stadtrat Thomas Kübler (FDP) letztes Jahr mit souveränen drei Schlägen. Alt-Stadtpräsident Werner Egli (SVP) bekundete 2016 wesentlich mehr Mühe. Rund 5 Minuten benötigte er, da ihm ein Malheur mit einer Dichtung unterlief.

Barbara Thalmann (SP) benötigte exakt vier Schläge, bis der Schaum aus dem Fass spritzte. Hiermit eröffnete die im April gewählte Stadtpräsidentin das Fest offiziell. Es war dies im Übrigen zum ersten Mal, dass eine Frau den traditionellen Fassanstich vornahm.

Besucheraufmärsche erwartet

Bereits zum neunten Mal geht das Oktoberfest Uster in der Landihalle über die Bühne. Längst hat sich das feucht-fröhliche Fest zu einem der grössten Anlässe der Stadt entwickelt. Bei der Premiere damals kamen insgesamt 2000 Gäste an einem Wochenende. Letztes Jahr waren es allein an den Wochenenden bis zu 1900 Personen. Von ähnlichen Besucheraufmärschen gehen die Veranstalter auch dieses Jahr wieder aus.

Das Oktoberfest Uster dauert noch bis zum 7. Oktober. An insgesamt elf Abenden werden die Pforten zur Landihalle geöffnet. Wo sonst vor allem Masse getrunken und Haxn und Weisswürste verspeist werden, zeichnet SRF am 2. und 3. Oktober SRF-Unterhaltungssendung «Samschtig-Jass» mit Moderator Reto Scherrer auf. Tags darauf versucht der Ustermer Gastronom Reto Günthard im Rahmen des Oktoberfests den Fondue-Weltrekord zu knacken. Dazu müssten am 4. Oktober 801 Personen gleichzeitig Brotstücke ins Caquelon tunken.