Busse statt Bahn am späten Abend

Von kommendem Sonntag, 30. September, bis Freitag, 26. Oktober, führt die SBB auf der Strecke zwischen Winterthur-Seen und Bauma Gleisunterhaltsarbeiten durch. Um den Zugverkehr am Tag aufrecht zu erhalten und mit Blick auf die Sicherheit der Mitarbeiter sind dabei auch Nachtarbeiten geplant, wie die SBB in einer Mitteilung schreibt. Die Nachtarbeiten finden in der genannten Periode jeweils von Sonntag- bis Freitagabend zwischen 21.50 und 5.30 Uhr auf verschiedenen Streckenabschnitten statt. An diesen Abenden verkehren deshalb ab etwa 21.10 Uhr bis Betriebsschluss keine Züge, sondern Ersatzbusse. Gemäss Mitteilung können aber kurzfristige Änderungen auftreten. Konkrete Informationen zum Fahrplan erhält man an den betroffenen Bahnhöfen oder auf sbb.ch.

Weiter bleibt im Rahmen dieser Gleisunterhaltsarbeiten der Bahnübergang an der Wildbergstrasse in Turbenthal durchgehend vom 14. Oktober um 20 Uhr bis am 19. Oktober um 6 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wird signalisiert. Die SBB sei bemüht, den Lärm und die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und wirbt in ihrer Mitteilung für Verständnis.