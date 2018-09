Schunkeln in der Landihalle

Das Oktoberfest Uster geht in die neunte Runde: Seit 2010 hat sich der Event zu einem der grössten Anlässe der Stadt entwickelt. Bei der Premiere damals kamen insgesamt 2000 Gäste an einem Wochenende. Letztes Jahr waren es allein an den Wochenenden bis zu 1900 Personen.

Wie viel wissen Sie über das Oktoberfest? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz am Ende des Artikels!

Dieses Jahr warten die Veranstalter mit der Aktion «Das Oktoberfest dankt Uster!» auf. Diese beinhaltet Eintritt und eine Mass oder einen vergünstigten Tisch für zehn Personen. Unter dem Motto «D Seel echli la bambele lah» sollen «Charly’s Party Band», «Juchee - Sepp Mattlschweiger» und neu «Die Derbys» für Stimmung sorgen.

Jassen und Fondue

Ein Novum ist die Aufzeichnung der SRF-Sendung «Samschtig-Jass» am 2. und 3. Oktober (wir berichteten). Es handelt sich dabei um die mittlerweile älteste Unterhaltungssendung Europas, die dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Moderator Reto Scherrer empfängt als Gäste unter anderem Rapper Bligg, Ex-Eiskunstläuferin Sarah Meier und Arena-Moderator Jonas Projer.

Bereits zum dritten Mal versucht hingegen Gastronom Reto Günthard im Rahmen des Oktoberfests den Fondue-Weltrekord zu knacken. Dazu müssten am 4. Oktober 801 Personen gleichzeitig Brotstücke ins Caquelon tunken. Moderiert wird der Event durch Ex-Fussballtrainer- und TV-Experte Gilbert Gress. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Volksband «ChueLee» und das Ländlertrios «Alpenblick».

Abgeschlossen wird die Ustermer Wiesn wie schon in vergangenen Jahren mit dem «Bräzel-Sunntig», der vor allem Familien und Kinder ansprechen soll.

Das Oktoberfest Uster findet vom 27. Bis 29. September und danach durchgehend vom 2. Bis 7. Oktober an insgesamt elf Abenden statt. Türöffnung ist jeweils um 17 Uhr (Ausnahme: Aufzeichnungen «Samschtig-Jass»)