Reiche Ernte im Stadtzentrum

Uster ähnelte diesen Sommer mancherorts einem hippen Grossstadt-Quartier: Der weltweite Urban-Gardening-Trend war in Form der «Oasen» in der Stadt angekommen. Die Tisch-Bank-Kombinationen aus Holzpaletten und Blumenkisten wurden vom Verein «Herzkern», der das Ustermer Stadtzentrum aufwerten will, in der Post- und der Gerichtsstrasse aufgestellt.