Mann verkauft Drogen in Uster und muss Land verlassen

Der Mann, der am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Uster stand, ist kein unbeschriebenes Blatt: Der Kosovare hat bereits zwei Vorstrafen wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Einmal brummte ihm ein Gericht deswegen und wegen Veruntreuung und Geldwäscherei eine Haftstrafe von vier Jahren auf. Im Jahr 2012 wurde der 48-Jährige erneut in Genf zu neun Jahren Gefängnis unter anderem wegen eines Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen illegaler Einreise in die Schweiz und illegalem Aufenthalt sowie wegen Fahren ohne Führerschein verurteilt.