In Dübendorf geht ein diebischer Fuchs um

Doris Walter aus Dübendorf hat am hellichten Tag einen diebischen Fuchs inflagranti erwischt und gefilmt. Für Walter war es bereits das siebte Huhn, das dem Fuchs zum Opfer gefallen ist. «Er untergräbt jeweils den Hag und verschafft sich so Zugang zu den Hühnern.» Sie habe Steinplatten am Rand des Hags gelegt, doch das habe nichts gebracht. Die Dübendorferin bezeichnet den Fuchs indessen als «Einbrecher-König». Zudem habe er auch keine Angst mehr vor Menschen: «Wenn ich ihn filme sieht er mich oft an und es scheint ihn nicht zu stören.»

Doch das Raubtier scheint nicht nur auf Fleisch aus zu sein: Heute Donnerstag hat er sich Sandalen im Wert von rund 500 Franken geschnappt und hat sich davon gemacht. «Eigentlich bin ich selber schuld, ich hätte diese teuren Sandalen nicht draussen liegen lasen sollen», sagt Walter.