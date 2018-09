Gutenswiler kämpfen gegen Gestank in ihrer Ortschaft

Oft erwachen wir mitten in der Nacht, weil es so fürchterlich stinkt», sagt Albert von Rohr. «Obwohl wir das Fenster schliessen, können wir den Rest der Nacht nicht mehr schlafen, da der Gestank schon im Haus drin ist.» Von Rohr ist mit seiner Frau vor einem Jahr nach Gutenswil gezogen. «Erst als wir das Haus bereits gekauft hatten, realisierten wir, dass es in Gutenswil ein Gestankproblem gibt, das unsere Lebens-, Wohn- und Schlafqualität massiv beeinträchtigt.»