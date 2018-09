Eine wiederbelebte Tradition

Nostalgie ist etwas, das einen packen kann, wenn man nach langer Zeit wieder in seiner Heimat ist. Dann fängt man an über seine Kindheit nachzudenken. Und sich an einzelne Erlebnisse zu erinnern, die einem Freude bereiteten. So erging es Nicole Jordan, Maia Kirchhofer, Marco Hafer und Swen Bosshard, als sie – mit einigen grauen Haaren – zurück nach Kyburg zogen. Das Gefühl beseelte sie eine alte Tradition wieder ins Leben zu rufen: der Kyburger Herbstmarkt.

«Dass diese Tradition verloren gegangen ist, ist ein Jammer» sagt Nicole Jordan. Da ist sich das Organisationskomitee einig. Die vier Kyburger-Einheimischen haben schöne Erinnerungen an die Herbstmärkte ihrer Kindheit. «Der Anlass brachte jeweils Leben ins Dorf», sagt Marco Hafer, der Zuständige für Logistik und Sponsoring. «An diesen Wochenenden war immer ungewöhnlich viel los.»

Ruth Wettstein und die Landfrauen

Der letzte Kyburger Herbstmarkt fand 1997 statt. Er wurde unter der Leitung von Ruth Wettstein und den Landfrauen durchgeführt. Damals produzierten und verkauften die Vereinsmitglieder ihre eigenen Produkte. «Doch nachdem Ruth Wettstein sich entschieden hatte, die Leitung ab zu geben, konnte leider keine Nachfolgerin gefunden werden», sagt Nicole Jordan, die Zuständig für Organisation und Sicherheit.

Schade. Oder?

Diese Lust verspürten Nicole Jordan, Maia Kirchhofer, Marco Hafer und Swen Bosshard. Sie wollten die Tradition erneut in die Jahresagenda des Dorfes einführen. «Seit ich wieder in Kyburg wohne, hatte ich die Idee, wieder einmal einen Herbstmarkt zu organisieren, im Hinterkopf», sagt Nicole Jordan. Irgendwann erwähnte sie die Idee bei einem Treffen. Danach entschloss sich die Gruppe, die Idee zu verwirklichen. «Wir wussten, dass es eine Menge Arbeit sein würde», sagt Maia Kirchhofer, die Zuständige für Finanzen und Kommunikation. «Aber wir wussten auch, dass es vielen Freude bereiten könnte – Das hat uns motiviert.»

«Mühelose Magie»

Früher sei ihnen natürlich nicht klar gewesen, wie viel Anstrengung dahinter steckt: «Zwar kommt einem das Ganze als Kind riesengross vor», sagt Marco Hafer. «Aber man berücksichtigt die viel Arbeit, die verlangt ist, um so etwas umzusetzen, nicht. Oder das knappe Budget, das man erstellen und einhalten muss. Es scheint wie mühelose Magie.» Jetzt wollen sie für ihre Kinder die gleiche Illusion schaffen.

«Es ist jedoch wichtig, zuerst zu schauen, wie der Herbstmarkt überhaupt läuft. Und wie er bei den Bewohnern aus dem Dorf und der Umgebung ankommt.» Deren Feedback werde in die Entscheidung einfliessen, ob es nach diesem weitere Herbstmärkte geben wird.

Bis jetzt, haben sie in erster Linie nur Positives gehört – «oder Konstruktives», sagt Nicole Jordan. «Die Dorfbewohner sind im Allgemeinen unterstützend und engagieren sich in irgendeiner Form.» Sie stellen ihr Land zur Verfügung, helfen bei Auf- und Abbauarbeiten und betreiben einzelne Stände. Zum Bespiel: Spiesse, Pommes und Braten, Waffeln oder eine Kaffeestube. «Natürlich gibt es gewisse Überschneidungen im Angebot», sagt Nicole Jordan. «Doch am Ende des Tages, wird es hoffentlich keinen Wunsch geben, der unerfüllt geblieben ist.»

Volles Programm

Dafür sorgt Marco Hafer. Er koordiniert den Auf- und Abbau der insgesamt 44 Stände. «Es ist uns wichtig, dass die angebotenen Produkte weitgehend aus eigener Produktion stammen. So werden die Besucher unter Anderem einen Korbflechter und einen Messerschmied vorfinden», erklärt er. «Ohne die, wäre es kein richtiger Herbstmarkt.» Neben den Verkaufsständen soll ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm die Besucher unterhalten: Strassenkünstlern, Alphornbläser, Kasperletheater, Ponyreiten, Kinderyoga und Gesichter-Schminken.

Zusätzlich gibt es einen «Bockwagen» – zu Deutsch: Pferde-Gesellschaftswagen –, der die Gäste, die nicht laufen möchten, vom Dorfanfang zum Markt fährt. Denn innerhalb des Dorfes gibt es keine Parkplätze, nur aussen.

Wie viele Besucher zu erwarten sind, sei schwer abzuschätzen. «An einem schönen Wochenende – mit viel Sonne – bekommt alleine das Schloss 500 Besucher», sagt Maia Kirchhofer. Ob einige davon, auch beim Herbstmarkt vorbeischauen und etwas an einem der Verkaufsstände kaufen oder konsumieren, ist offen. Gehofft wird auf das Beste.

Am Samstag, 29. September, und Sonntag, 30. September, findet in Kyburg von 10 bis 17 Uhr der Herbstmarkt statt. Weitere Infos gibt’s unter: www.kyburgerherbstmaert.com.