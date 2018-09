Der Spitex Uster wurden über Nacht die Velosättel geklaut

Am Wochenende habe eine Mitarbeiterin der städtischen Spitex den Verlust bemerkt: Mehrere Velosättel der Spitexeigenen E-Bikes sind über Nacht abmontiert und geklaut worden. Diese habe sofort Alarm geschlagen, sagt Jsabelle Gutknecht, Leiterin Organisation und Dienste. So konnte man am Montag schnell reagieren. Schlussendlich hätten die Pflegebedürftigen kaum etwas von dem Vorfall mitbekommen. Nur zwei oder drei Besuche mussten verschoben werden.