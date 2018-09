Täter der Sennhof-Bluttat ist schuldunfähig

Das Bezirksgericht Winterthur behandelte gestern Mittwoch die Sennhof-Bluttat, die sich im Januar 2017 ereignet hatte. Folgendes war damals geschehen: Ein heute 48-jähriger Schweizer aus dem Bezirk Pfäffikon besuchte zusammen mit einem 36-jährigen Bekannten, der zu jener Zeit bei ihm wohnte, einen weiteren Freund in dessen Einfamilienhaus «Paradies» in Sennhof. Der beschuldigte Mann begab sich dann in den Estrich, wo er verschiedene Waffen eingelagert hatte. Dort nahm er sich eine Vorderschaftrepetierflinte und lud diese mit zwei Patronen Gummischrot.

«Ich war besessen, mein antreibender Gedanke war, dass ich ihn wegmachen muss.» Täter gegenüber den Richtern

Mit dem geladenen Gewehr begab er sich wieder zu den zwei anderen und setzte sich gegenüber seinem späteren Opfer an den Esstisch. Der Beschuldigte fragte den Bekannten: «Jetzt sag mir, wo wir die Türe hinbringen müssen!» Als ihn die Antwort nicht zufrieden stellte, stand er auf und schoss aus ein bis zwei Meter Entfernung zweimal auf sein Gegenüber, das getroffen zu Boden ging. Daraufhin schlug der Täter den Schaft der Flinte mit grosser Wucht gegen den Kopf des vor ihm liegenden Opfers. Dieses erlag zwei Tage später seinen Verletzungen.

«Ich war besessen»

Die Tat ist gemäss des Beschuldigten die Folge eines «Irrtums im Kopf». Der Mann leidet laut Gutachten mehrerer Ärzten an einer paranoiden Schizophrenie, die sich in Angstzuständen und Wahrnehmungsstörungen zeigt. Am besagten Tag hatte das spätere Opfer eine Wohnungstür in seinem Lieferwagen geladen, mit dem er und der Täter unterwegs waren. Der Beschuldigte glaubte irrtümlicherweise, dass der Bekannte ihm seine Wohnung wegnehmen wolle, indem dieser die bisherige Eingangstüre mit jener im Auto ersetzen werde. «Ich war besessen, mein antreibender Gedanke war, dass ich ihn wegmachen muss», sagte der Beschuldigte vor Gericht.

Gemäss den Gutachten befand sich der Mann am Tattag in einem wahnhaften Zustand, was ihn nicht schuldfähig macht. Der Beschuldigte selber spricht von einer psychotischen Episode: «Ich war wie ferngesteuert, fühlte mich bedroht und verfolgt. Alles ist wie im Traum abgelaufen.»

Täter sieht Krankheit ein

Der Sachverhalt wurde vor Gericht von keiner Seite angezweifelt. Auch den Tatbestand der vorsätzlichen Tötung anerkannte die Verteidigung. Ebenfalls unbestritten war die Tatsache, dass der Mann für seine Tat nicht schuldfähig war. Weil die Gutachten festhalten, dass der Mann ohne psychiatrische Behandlung gefährlich ist, hatte das Bezirksgericht über eine stationäre Massnahme zu entscheiden. Der Beschuldigte selber sieht seine Krankheit ein.

«Sie hatten in Ihrer Behandlung einen guten Start und sind auf einem guten Weg.» Vorsitzender Richter zum Täter

Deshalb wehrte er sich auch nicht gegen einen Aufenthalt in einer Psychiatrie, er ist vielmehr bereits seit März in Behandlung. «Wenn von sechs Ärzten alle dasselbe über mich sagen, dann wäre es selbstverleugnend, mir das nicht einzugestehen. Es tut mir sehr leid, was passiert ist», sagte er vor Gericht. Er habe sich auch bei allen Betroffenen entschuldigt.

Sein Verteidiger warnte im Plädoyer, nicht zu überschiessen und seinen Mandanten jahrelang wegzuschliessen: «Er braucht ein Licht am Ende des Tunnels.» So wollte der Anwalt, dass die stationäre Massnahme höchstens fünf Jahre lang dauern dürfe. «Ansonsten besteht die Möglichkeit, dass er sich zurückzieht.»

Normales Leben sei realistisch

Das Bezirksgericht entschied sich dann, die stationäre Massnahme nicht zu deckeln. Man könne nicht von vornherein sagen, dass eine erfolgreiche Behandlung nur fünf Jahre dauere. Der vorsitzende Richter machte dem Verurteilten aber Mut: «Sie hatten in Ihrer Behandlung einen guten Start und sind auf einem guten Weg.» Es sei sehr positiv, dass er seine Krankheit anerkenne und sich bewusst sei, dass er lebenslang Medikamente nehmen müsse. «So weit wie Sie sind die Menschen selten, bei denen wir eine stationäre Massnahme anordnen.»

Als der Mann in der Verhandlung zu seiner Zukunft befragt wurde, meinte er: «Ich wünsche mir ein einigermassen normales Leben mit einer eigenen Wohnung.» Der Richter gab ihm abschliessend mit auf den Weg: «Dieses Ziel ist absolut realistisch.»