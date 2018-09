Soziales Gartenprojekt in Winterthur blüht auf

Die dritte Gartensaison im Pünten-Areal Gutschick in Winterthur neigt sich dem Ende zu. Die Erntezeit ist grösstenteils vorbei, aber das soziale Projekt «Heks neue Gärten», das das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (Heks) in Winterthur 2016 ins Leben rief, trägt inzwischen Früchte. «Dieses Jahr sind wir fast überrannt worden. Es gab so viele interessierte Familien wie nie», sagt Leiterin Monika Wirz.

In den ersten beiden Jahren habe sie viel Werbung machen müssen. Vor allem Flüchtlingsfrauen und ihren Familien wollte sie für das Projekt gewinnen, um ihre Integration zu fördern. Mittlerweile ist die Gruppe sehr durchmischt. Das Projekt habe sich herumgesprochen. Die Teilnehmerinnen kommen aus Afghanistan, Syrien, Eritrea, Serbien oder Griechenland. «Als Freiwillige sind auch Winterthurerinnen und Migrantinnen, die schon länger in der Schweiz leben, mit dabei», erzählt Monika Wirz.

Am Sonntag, 30. September, wird zum Ende der Saison ab 17 Uhr auf dem Areal des Heks-Gartens und dem benachbarten Gemeinschaftsgarten zusammen mit der reformierten Kirche Mattenbach ein Erntedankfest gefeiert.

Hamide Rezai (28) aus Afghanistan

«Ich arbeite gerne im Garten und treffe mich mit Leuten zum Essen und Lachen. Im Sommer wollte ich ein Grillfest machen, aber die Polizei hat uns gestoppt. Ich vergass, dass man wegen der Hitze kein Feuer machen durfte. Wir mussten zuhause weiterkochen.»

Melina Fratto (53) aus Winterthur

«Ich bin zum ersten Mal in diesem Garten und überlege noch, ob ich nächstes Jahr regelmässig kommen soll. Das Gemeinschaftsprojekt von Heks gefällt mir gut, weil es sehr vielfältig ist, man neue Leute trifft und jeder mitsprechen und sich einbringen darf.»

Krisya Avalos (36) aus El Salvador

«Ich habe meinen Garten hier in Winterthur seit einem Jahr. Seither kenne ich viele neue Leute und habe mein Deutsch verbessern können. Zudem weiss ich jetzt, in welcher Jahreszeit welches Gemüse und Obst am besten gepflanzt und geerntet wird.»

Mariam Hosseyni (40) aus Afghanistan

«Ich bin durch Freundinnen vor sechs Monaten auf dieses Projekt aufmerksam gemacht worden. Seither geniesse ich es, selbstständig im Garten zu arbeiten. Ich habe Peperoni, Auberginen, Bohnen, Salat, Tomaten und Spinat ernten und zuhause kochen können.»