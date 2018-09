Präsidentin denkt über Expansion nach

Am kommenden Wochenende geht die Ausstellung „KunstHandWerk im Chesselhuus“ in die zweite Runde. Die Vereine Freizeitwerkstatt Pfäffikon (FZP) und Kunst & Hobby Hittnau waren schon mit dem ersten Anlauf sehr zufrieden, sagt Andrea Rieser, Präsidentin der Ausstellung. „Die Ausstellung im September 2017 ist von Anfang bis Ende gut besucht gewesen – es sind etwa 1000 Leute gekommen.“

Dieses Jahr hoffen die Organisatoren darauf, noch mehr Leute ansprechen zu können. Das sei machbar. „Der Erfolg der letzten Ausstellung hat sich herumgesprochen“, sagt Rieser. „Vielleicht schaffen wir es diesmal, doppelt so viele Leute zu empfangen.“

Wachsende Teilnehmerzahl

Die Künstler und Hobbykünstler, die mitmachen wollen, bewerben sich jeweils Monate im Voraus auf der FZP-Website und untergehen einen Auswahlprozess, sobald die Anmeldefrist vorbei ist. Grundsätzlich ist jeder, der seine handgefertigten und selbstgestalteten Objekte präsentieren und verkaufen will, willkommen. „Bei grosser Nachfrage, müssen die, die im vorigen Jahr drangekommen sind, für die neuen Teilnehmer Platz machen. Wir achten auf Abwechslung“, sagt Rieser.

Während des letzten Bewerbungsprozesses seien schon sehr viele Anfragen von potenziellen Ausstellern eingegangen. „Wenn die Ausstellerzahlen weiter wachsen erwägen wir einen zusätzlichen Anlass“, sagt Rieser. Das sei allerdings eine Kapazitätsfrage – und nächstes Jahr vermutlich noch nicht möglich, weil die Vorlaufzeit fehle.

Bis dahin bleibe genügend Zeit zusätzliche Unterstützung zu suchen, also Freiwillige, und gewisse Feinjustierungen zu machen. „Damit in Zukunft jede Ausstellung reibungslos verläuft.“

An der zweitägigen Messe stellen mehr als 40 Künstler selbstgefertigtes Kunsthandwerk aller Art aus. Besucher können sich nach handgemachten Accessoires, Dekorationsobjekten, Geschenkartikeln und Mitbringseln umsehen oder neue Inspiration für eigene Projekte sammeln.



Die wichtigsten Ziele der diesjährigen Ausstellung „Kunsthandwerk im Chesselhuus“ sind dem Besucher verschiedene Fertigungstechniken und Materialien aus dem Hobby- und Kunstbereich näher zu bringen und den Einstieg in das kreative und gestalterische Schaffen zu erleichtern. Auch die Nachhaltigkeit von traditionellem und gesellschaftlich wichtigem Handwerk soll gewährleistet und eine öffentliche und gemeinnützige Ausstellungsplattform für Handwerksschaffende und ihre Objekte angeboten werden. Weiter ist die Ausstellung ein Begegnungsort für persönlichen und kreativen Austausch gibt.



Zudem wird ein kleines Bistro betrieben, das kalte und warme Snacks anbietet. Der Erlös aus den verkauften Speisen und Getränken dient zur Deckung der Kosten der Ausstellung.



Die Ausstellung geht von Samstag, 29. September, bis Sonntag, 30. September. Die Öffnungszeiten sind am ersten Tag von 13 bis 19 Uhr und am zweiten Tag von 11 bis 17 Uhr.