Pfäffiker prosten sich weiter mit Ustermer Bier zu

Die Nachricht sorgte in Uster nicht nur bei Lokalpatrioten für geharnischte Reaktionen: Auf der «Züri Oberland Wiesn», die ab diesem Donnerstag in der Landihalle steigt, wird dieses Jahr kein Bier der Brauerei Uster ausgeschenkt (wir berichteten). Dies obwohl die Partnerschaft zwischen Veranstalter und Brauerei in den vergangenen Jahren funktionierte, wie beide Seiten betonten.