Millionenschwere Kämpfe um Fussballspiele

König Fussball ist zurück: ­Vergangene Woche startete die diesjährige Champions-League-Saison. Während an der Anfield Road in Liverpool der Ball rollte, flimmerte auf SRF 2 jedoch der Film «Mission Impossible – Rogue Nation» über den Bildschirm. Füllte das Schweizer Fernsehen in den vergangenen Jahren stets zwei Abende mit Live-Fussballspielen, ist das seit dieser Saison nur noch mittwochs möglich. Denn bei der Neuvergabe der Champions-League-Rechte setzt die Uefa neu auf Pay-TV.

Im Schweizer Markt sicherte sich der Bezahlsender Teleclub mit Sitz in Volketswil die Exklusivrechte für die kommenden drei Jahre. Bei der Bekanntgabe der TV-Rechte im Juni war der Aufschrei in den Kommentarspalten auf diversen Medien­portalen gross. Das Schweizer Fernsehen zog, kurz nachdem die «No Billag»-Initiative vom Stimmvolk mit 71,6 Prozent abgeschmettert worden war, den Zorn vieler Fussballfans auf sich.

In England, Spanien oder Italien hat sich der Trend schon länger durchgesetzt: Die Königsklasse ist nur verschlüsselt auf Pay-TV zu empfangen. Nun traf es auch die öffentlich-rechtlichen Sender aus der Schweiz, Deutschland und Österreich.

In unseren Nachbarländern läuft Fussball nur noch im Bezahlfernsehen. ZDF und ORF unterlagen im Kampf um die Rechte gegen Bezahlsender Sky und dem Onlinestreamingdienst DAZN. Viele Fans kritisieren diese Entwicklung im Fussballbusiness seit Jahren. Verbände, die von korrupten Funktionären geleitet werden, ausländische Investoren, die Unsummen in Vereine investieren, oder nationale Ligaspiele, die aus Marketinggründen in Übersee stattfinden. Der Fussball entfremdet sich somit immer mehr vom Konsumenten.

Doch auch wenn Fussballfans und Billag-Zahler durch die Auslagerung der Champions League auf Bezahlsender ein Nachsehen haben, ist das Vorgehen des SRF konsequent und richtig. Sportchef Roland Mägerle betonte kurz nach der Neuvergabe der Rechte, dass man mit den Summen, die Pay-TV-Sender aufzuwenden bereit seien, schlicht nicht mithalten könne. Meistens wird über die Summen zwar Stillschweigen vereinbart, doch der deutsche Sender ZDF bezahlte im Jahr 2012 laut eigenen Angaben 54 Millionen Euro jährlich für die Übertragungsrechte. Zum Vergleich: Das Jahresbudget des SRF für Sportrechte beläuft sich auf rund 51 Millionen Franken.

Dass das SRF beim millionenschweren Wettbieten nicht mehr in die Vollen geht, macht daher Sinn. Denn die Uefa erhofft sich durch den Verkauf der Über­tragungsrechte immer mehr Einnahmen. Ob sich der Verband damit einen Gefallen tut, wird sich zeigen. Nicht jeder Fan ist gewillt, durchschnittlich 50 Franken im Monat für Live-Fussball zu bezahlen. Bleiben die Zuschauer weg, werden auch die Sponsoren Fragen stellen. So­lange der Rubel weiterrollt, wird das der Uefa aber egal sein.